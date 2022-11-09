Не только Запад. Почему Юго-Восточная Азия важна для победы Украины

Украина реализует курс на открытие новых горизонтов. Это новые возможности для нашего государства и бизнеса, укрепление стратегических позиций на международной арене, работа для тактических результатов и на стратегическую перспективу.

Проактивная политика Украины на Глобальном Юге приближает нашу победу в полномасштабной войне и усиливает военную экономику Украины. Конкретные и ощутимые преимущества для украинского государства, бизнеса и граждан — это не просто лозунг, а руководящий принцип нашей работы.

В частности, украинские дипломаты даже в условиях полномасштабной войны системно работают со странами Юго-Восточной Азии, которые объединены в мощное и проверенное временем объединение АСЕАН. В этом году ему исполнилось 55 лет. Это десять азиатских стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

В этом году в АСЕАН председательствует Камбоджа. Мой визит в ее столицу Пном Пень имеет двойное "впервые": первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Камбоджу и первое в истории участие Украины в саммите АСЕАН. Под этот визит мы сформировали предметную и очень насыщенную повестку дня, ключевой приоритет которой — развитие конкретных проектов с амбициозными игроками Юго-Восточной Азии.

Столица Камбоджи – город Пном Пень (фото: unsplash.com)

Курс на открытие новых горизонтов — это курс сильного и субъектного государства, залог полноценного участия Украины в развитии послевоенного миропорядка. Интересы нашей страны есть во всех регионах: в Африке, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

Особое внимание мы уделяем новым перспективным игрокам, мощным региональным альянсам. Мы четко понимаем, где и как украинская дипломатия должна “инвестировать” сегодня, чтобы завтра получить максимальный результат в интересах Украины и работаем над этим системно, шаг за шагом.

Еще весной 2020 года мы в МИДе разработали Азиатскую стратегию Украины и теперь шаг за шагом воплощаем ее. Это часть нашего курса на открытие новых горизонтов в глобальном мире, который не ограничивается нашим родным евроатлантическим пространством.

Украина является и будет государством, которое предлагает миру добавленную стоимость, строит честные и взаимовыгодные отношения с другими игроками, вносит весомый вклад в международный мир и безопасность.

Курс на открытие новых горизонтов, в который входят Азиатская и Африканская стратегии, усиление партнерства с государствами Африки и АСЕАН — это наши скрытые возможности, которые помогут укрепить позиции Украины на международной арене, восстановить экономический потенциал, гарантировать глобальную роль, которой Украина заслуживает после всего, что нам пришлось пережить в этом году.

Мы мыслим и действуем глобально, чтобы победить, обеспечить достойное место Украины в мире, защитить наши национальные интересы. Украина является частью Запада, но мир не ограничивается ни этим, ни евроатлантическим пространством. Европоцентрическое мировоззрение морально устарело, и события этого года это наглядно продемонстрировали. На принципе "West and the rest" не построишь мощную внешнюю политику.

Стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО и западный вектор развития неоспорим. Украина является частью евроатлантического пространства и будет членом ЕС и НАТО. Но Украина, как сильное государство, будет вести долгую и глобальную игру, укреплять свои позиции на всех континентах, строить партнерство с перспективными странами Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов.

Азия имеет уникальное стратегическое значение для Украины. Новая политика в отношении Азии — это ключ к украинскому лидерству, новой, более влиятельной роли нашего государства в международном порядке, экономическому восстановлению Украины, усилению наших технологических возможностей.

Азиатские страны уже играют важную роль в мировой политике, экономике, торговле, технологической конкуренции. Это влияние в будущем будет только расти. Азия — это беспрецедентные возможности для Украины, и наши дипломаты делают все, чтобы реализовать их на 100%, обеспечить максимальные преимущества для нашей страны, строя взаимовыгодное партнерство с азиатскими государствами.

Встреча Дмитрия Кулебы с премьер-министром Камбоджи Самдеха Гун Сеном (фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Развитие сотрудничества с АСЕАН, в частности, экономического и торгового, является одним из приоритетов Азиатской стратегии Украины. АСЕАН – это невероятный человеческий потенциал (660 млн человек), старинные и впечатляющие культуры с тысячелетним наследием. Совокупный ВВП стран АСЕАН составляет 3,2 триллиона долл. США, это пятая крупнейшая экономика в мире со среднегодовым темпом роста в 4,5%.

Юго-Восточная Азия является стремительно развивающимся стратегически важным регионом и очень быстро увеличивает свой вес на международной арене.

Украина, как субъектное и сильное государство, усиливает партнерство со странами АСЕАН, увеличивает политическое и дипломатическое присутствие в регионе. Государства Юго-Восточной Азии обладают значительным потенциалом и перспективами. Развитие сотрудничества с ними – один из ключевых элементов нашей "наступательной" внешней политики.

Работу на азиатском направлении уже в ближайшее время принесет Украине значительные преимущества и усилит наше государство – политически, дипломатически и экономически.

Если мы действительно к этому стремимся, то других опций просто нет. Игнорирование экономических тигров АСЕАН, которые уже скоро будут определять повестку дня в Азии и других регионах, было бы стратегической ошибкой.

Сегодня некоторые страны АСЕАН соблюдают условный "нейтралитет" в отношении государства-террориста России. Но украинские дипломаты уже меняют позицию наших партнеров в Юго-Восточной Азии, чтобы обеспечить тотальную изоляцию государства-агрессора, расширить географию наших союзников, которые будут принципиально помогать Украине — и словом, и делом. Кстати, Камбоджа с самого начала полномасштабной войны России против Украины заняла четкую позицию в поддержку нашего государства.

Мы подбираем максимально действенные аргументы, резонирующие с потребностями и интересами азиатских партнеров, демонстрируем общие угрозы и преимущества. Именно эта стратегия сработала в переговорах с африканскими государствами, которые прежде стремились "пересидеть" эту войну. Все страны, которые я посетил в рамках первого африканского турне главы МИД Украины, поддержали резолюцию Генассамблеи ООН в защиту территориальной целостности Украины и принципов устава ООН. Уверен, что нам удастся повторить успех и на азиатском треке.

Как и в прошлом, дипломатическая команда Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским преодолевает препятствия, которые до этого считались непреодолимыми. Оружие, которое помогает добиваться реальных результатов в интересах Украины — это профессионализм, сила политической воли, честность и уважение в отношениях с партнерами, наша приверженность демократии и международному праву, нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество.

Приверженность или хотя бы нейтралитет стран Глобального Юга – это последняя надежда Путина. Именно к ним обращался российский диктатор с абсолютно циничными и лживыми месседжами об "антиколониализме" и "новых центрах силы".

А мы продолжаем наступать на дипломатическом фронте. Украинская дипломатия лишит Россию последних козырей на международной арене и возможности продолжать агрессивную войну против Украины.

Страны АСЕАН были объединены противостоянием тоталитарной опасности в XX веке. Они видели ее последствия – военные преступления, геноцид, культуру экспроприации, тотальное уничтожение исторической памяти. Украинские дипломаты разъясняют азиатским коллегам реальные последствия российского империализма XXI века, последствия, которые коснутся каждого.

Россия является глобальной угрозой безопасности и благосостоянию всех стран — в любой части планеты. Стоит упомянуть только российский продовольственный шантаж и попытку возобновить голодные игры с миром. Благодаря усилиям Украины, ООН, Турции, других международных партнеров удалось защитить Черноморскую зерновую инициативу и предотвратить рост продовольственных рисков в странах Глобального Юга, которые критически зависят от украинского продовольствия.

Экспорт украинских зерновых в страны Юго-Восточной Азии составляет 1 миллиард долларов. Поэтому государства АСЕАН заинтересованы в бесперебойной работе зернового коридора, в перспективе — в восстановлении полноценного снабжения, что невозможно без деоккупации временно оккупированных территорий и победы Украины.

Мы всегда ищем точки соприкосновения в переговорах с партнерами, сосредотачиваемся на том, что может сработать. На конкретных примерах демонстрируем, почему поддержка Украины отвечает их собственным прагматичным интересам. МИД на своем треке подтверждает и защищает статус Украины как надежного гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Следовательно, пересидеть или спрятаться за призраком нейтралитета не удастся никому. Наша цель — не испугать, а консолидировать весь мир вокруг целей победы Украины и восстановления справедливого миропорядка. Без этого ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности, защитить стабильность и благополучие своих граждан.

Поэтому важно поддерживать Украину в соответствии с собственными возможностями – финансами, оружием, дипломатией, голосованием в международных организациях. Каждая страна в Африке, Азии и Латинской Америке может выбрать свой инструмент и свой темп. Аргументы украинских дипломатов уже работают в нашу пользу, трансформируют не только позицию, но и политику стран Глобального Юга.

Еще одно важное направление работы МИД — противостояние российскому влиянию и российским нарративам во всех уголках планеты. Мы не позволяем Москве безнаказанно распространять дезинформацию об Украине в государствах Глобального Юга.

Саммит АСЕАН в Камбодже пройдет с 10 по 13 ноября (фото: Getty Images)

Еще никогда стратегическая, дипломатическая и коммуникационная работа Украины на мировой арене не была столь слаженной и системной. Нейтральные страны уже начали сомневаться в том, что их ставка принесет выигрыш. Это совместное достижение всей международной команды Украины. Мы всегда говорим, что лучшая позиция – быть на правильной стороне истории.

Изменение политики азиатских и африканских стран не произойдет через два дня. Но мы максимально ускоряем этот процесс и увеличиваем поддержку Украины со стороны Глобального Юга.

В каждом регионе и каждом визите мы получаем для Украины преимущества, которые здесь и сейчас усиливают наше государство в противостоянии врагу. Ключевое достижение украинских дипломатов на африканском направлении – поддержка Украины в международных организациях. Что конкретно получит наше государство от усиления сотрудничества со странами АСЕАН?

Общий товарооборот между странами АСЕАН и Украиной составляет 3,3 млрд долларов и обязательно будет увеличиваться. 30% товарооборота – это экспорт украинских зерновых. Сотрудничество между Украиной и государствами Юго-Восточной Азии имеет мощный потенциал, особенно в сфере продовольственной безопасности и цифровизации.

Украинские дипломаты работают над усилением экономического и торгового партнерства со странами АСЕАН, потому что это живые деньги для государственного бюджета и военной экономики Украины, новые рынки сбыта и доходы для украинских предпринимателей. Сегодня каждая гривна является вкладом в нашу победу. Активизация сотрудничества с АСЕАН принесет Украине сотни миллионов долларов уже в краткосрочной перспективе.

МИД открывает экспортные возможности для украинских предпринимателей через систему NAZOVNI. Крайне важно поддерживать бизнес, который из-за полномасштабной войны России против Украины оказался в тяжелейших условиях. Мы будем и дальше помогать каждому украинскому производителю, который будет заводить валюту в страну и создавать рабочие места.

Уже сегодня, еще до завершения войны, дипломатическая команда Украины формирует послевоенный международный порядок. У нас есть четкое стратегическое видение и привлекательный образ будущего — и для Украины, и для мира. Мы обеспечиваем достойное место нашего государства в международном сообществе, проактивно защищаем национальные интересы, открываем мир для Украины, а Украину для мира.