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Не только штраф. Как наказывают водителей за разговоры по телефону во время езды

Какое наказание предусмотрено за разговоры по телефону во время езды (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Водителям запрещено разговаривать по телефону без применения наушников во время вождения транспортного средства. В случае этого нарушения им грозит штраф, а в некоторых случаях даже лишение водительских прав.

РБК-Украина расспросила юриста Вадима Володарского о том, сколько придется заплатить за разговоры по телефону во время езды.

Какой штраф придется заплатить за разговоры по телефону во время езды

"За пользование при движении авто средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств при выполнении ими неотложной служебной задачи), согласно ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в виде 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен", - говорит юрист.

За такое же нарушение в случае создания аварийной ситуации, то есть, если действия нарушителя заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, - может быть применено наказание:

  • штраф в размере 85 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть 1 445 грн
  • лишение права управления транспортными средствами от полугода до года

"Правда, трудно представить, как может создать аварийную ситуацию "чистое" такое нарушение, без добавления других - нарушение приоритета, рядности и тому подобное", - отмечает Володарский.

При этом в случае создания аварийной ситуации, составленный полицейским протокол рассматривается судом.

"Если "просто" постановление о штрафе вынесли полицейские, оно может быть обжаловано в судебном порядке. И вот тогда будет важно, какие доказательства совершения правонарушения может предоставить полицейский", - говорит юрист.

Доказательствами вины водителя в этом случае могут быть фото или видеофиксация разговора по телефону без применения наушников во время вождения автомобиля.

Читайте также о том, в каких случаях полиция забирает водительские права после ДТП.

Раньше мы писали о том, как накажут водителя электросамоката за наезд на пешехода.

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