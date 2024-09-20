Не только "поливают" огнем. В Defense News оценили пользу дронов-драконов для ВСУ на фронте

Украинские военные начали использовать на фронте беспилотники с возможностью распыления термитов. Однако они способны не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Как отмечают в Defense News, эти беспилотники не только "выжигают" врага. Они также способны вести съемку от первого лица и наблюдать позиции россиян.

В то же время эксперты считают, что такие дроны могут быть применены только при определенных обстоятельствах и имеют двойную цель: это и дешевый способ разоблачения враждебных позиций, и способ нагонять страх на войска окупантов.

"Первоочередное использование этих термитных БПЛА – это дефолиант для уничтожения деревьев и листьев, которые российские войска и техника используют для сокрытия в лесополосах; и, во-вторых, вероятно, они предназначены как психологическое оружие из-за характера воздействия термита при контакте с кожей", - сказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил Джастин Бронк.

В то же время высокая температура смеси может повредить или уничтожить тайники с оборудованием и боеприпасами за один вылет.

"Они могут использоваться для специфических целей, для которых взрывные эффекты не идеальны, и могут быть полезны для сжигания заброшенных транспортных средств, например, сохраняя взрывные боеголовки для миссий, требующих кинетических эффектов", - отметил научный сотрудник Центра анализа европейской политики США Федерико Борсари.

Оба эксперта отметили, что дроны являются подходящим вариантом беспилотника для доставки зажигательной смеси на медленной скорости из-за их низкой стоимости и точной маневренности.

Однако опасность использования термитов заключается в возможности возникновения неконтролируемых пожаров, которые могут сжечь гражданскую инфраструктуру и невоенные объекты. Использование термитных боеприпасов не запрещено, но и не просто, говорят эксперты.

"Было бы легитимно и законно использовать их как дефолианты для снятия укрытия, и это касается только тех случаев, когда они а) попадают в гражданские или б) существует значительный риск того, что дальнейший огонь будет угрожать гражданскому населению - сравните это с тем, как Россия использовала термитные боеприпасы в прошлом году без разбора", - считает директор военной науки RUSI Мэтью Савилл.