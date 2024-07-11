Не только Покровский. В Генштабе назвали направления, где РФ атакует больше всего

Обстановка на "горячих" участках

На Покровском направлении ВСУ отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки", - говорится в сводке.

К тому же на Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.

А на Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.