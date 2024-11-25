Не только НАТО: на какие еще гарантии безопасности могла бы рассчитывать Украина

Украина, кроме военно-политических гарантий, рассчитывает и на экономические. Последние же могли бы быть эффективнее политических обязательств.

Логика проста: если крупный бизнес западных стран будет активно представлен в Украине и его активы окажутся под угрозой из-за повторной российской агрессии, то именно эти компании будут давить на правительства своих государств с требованием обеспечить защиту.

В то же время наиболее эффективной гарантией для Украины остается перспектива вступления в НАТО. В этом случае страна могла бы рассчитывать на защиту по принципу коллективной безопасности, прописанному в статье 5 Североатлантического договора.

Первым шагом для Украины на пути к обеспечению надежной безопасности является получение официального приглашения в Североатлантический альянс. Эта задача четко определена как приоритет в плане победы президента Зеленского. Однако пока администрация Джо Байдена демонстрирует ограниченную готовность к таким шагам.

Несмотря на это, в Киеве сохраняются надежды, что перед завершением своего президентского срока Байден может принять историческое решение и инициировать приглашение Украины в НАТО. Такой шаг стал бы значимым сигналом поддержки и укрепил бы коллективную безопасность в регионе.

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности Украины являются инициативой, направленной на обеспечение долговременной защиты страны от агрессии страны-террориста России. Они могут включать военную, политическую и экономическую поддержку. Среди ключевых аспектов - предоставление современного оружия, обучение украинских военных, санкционное давление на агрессора, а также экономическую интеграцию Украины с западными партнерами. Однако главной целью остается вступление в НАТО, что обеспечит коллективную безопасность в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.



Как пишет Bloomberg, администрация Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины к вступлению в НАТО, но передумала.