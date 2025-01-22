Не только Мексика и Канада: Трамп анонсировал пошлины в отношении Китая

Выступая на пресс-конференции в Овальном кабинете, во вторник, Трамп пояснил, что 25% тарифы, которые, он намерен ввести для Канады и Мексики уже с 1 февраля - "не будут иметь ничего общего" с пересмотром существующего торгового соглашения между тремя странами. Для него тарифы направлены исключительно на прекращение несанкционированной миграции и потока любых запрещенных наркотиков.

Также в этом же выступлении он пригрозил Китаю, заявив, что рассматривает возможность введения 10% пошлин на все китайские товары, и тоже с 1 февраля. Хотя днем ранее, на идентичной конференции, он отклонился от темы Китая отметив, что бывший президент США Джо Байден оставил обширные пошлины, введенные Трампом во время его первой каденции.

CNN пишет, что пока неясно, что побудило Трампа к такому быстрому изменению политики, хотя во время своей избирательной кампании он обещал ввести тариф в размере 60% на все товары, которые импортируются из Китая.

Также он пояснил в ходе пресс-конференции, что в США из Китая через Мексику и Канаду поступает слишком много фентанила. В свою очередь угроза введения тарифов может заставить Китай ужесточить меры против этого смертельно опасного препарата.

Кроме того, президент США проинформировал, что не проводит длительных дискуссий на эту тему с главой КНР Си Цзиньпином, когда они созванивались на прошлой неделе.

"Мы не слишком много говорили о тарифах, за исключением того, что он знает мою позицию", - сказал Трамп.