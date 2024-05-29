Только через суд? Как добиться денег за некачественный товар: советы юриста

Содержание:

Товар плохого качества. Как быть и что делать в первую очередь

"Все мы хоть раз в жизни сталкивались ситуацией, когда приобретенный товар оказался некачественным. И тогда есть выбор: смириться и использовать некачественный или бракованный, или же попытаться получить качественный или, по крайней мере, вернуть уплаченные средства. Что делать дальше? давайте попробуем разобраться пошагово", – говорит Катерина Музычук.

Первое и самое главное. Не торопитесь выбрасывать чек сразу, выйдя из магазина. Независимо от того, купили вы хлеб или стиральную машину. Вы не знаете, какой сюрприз будет ждать вас внутри.

Все мы помним печально известные истории с мышами в хлебобулочных изделиях. Если такой неприятный сюрприз случился с вами, и вы получили некачественный товар, первое, что делаем – берем чек, подтверждающий покупку этого товара и обращаемся к продавцу. Не забываем, что настольной книгой в вопросах защиты наших прав Закон Украины "О защите прав потребителей".

Недостаток и существенный недостаток: в чем разница

Для понимания того, какие именно права при приобретении некачественного товара у нас есть, необходимо различать понятия "недостатка" и "существенного недостатка", определение которых также указано в этом законе.

Фото: Прежде всего нужно определить, какие недопущения имеет товар и насколько они существенны (freepik.com)

"Недостаток – это любое несоответствие продукции требованиям нормативно-правовых актов, условиям договоров или предъявляемым к ней требованиям, а также информации о продукции, предоставленной производителем, исполнителем, продавцом", – отмечает специалист.

А существенный недостаток – недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевого назначения, возник по вине производителя (продавца, исполнителя), после его устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков:

он вообще не может быть устранен;

его устранение требует более четырнадцати календарных дней;

он производит товар существенно другим, чем предусмотрено договором.

Следовательно, нужно найти, продукт имеет недочет либо значимый недостаток. И дальше – обратиться к статье 8 ЗУ "О защите прав потребителей". Там указано, что в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков потребитель в порядке и в установленные законодательством сроки имеет право требовать:

пропорционального уменьшения цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещение затрат на устранение недостатков товара.

Что можно потребовать у продавца

В случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель вправе по своему выбору требовать от продавца или производителя:

расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы;

требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный из числа имеющихся у продавца (производителя) товар.

Фото: Защитить права можно, опираясь на закон "О правах потребителей" (freepik.com)

Обратите внимание. Выбор требования остается за потребителем. То есть продавец может только предложить вам, однако настаивать или, более того, указывать, что он будет делать только так, а не иначе, продавец не имеет права. Учитывая, что он уже продал товар ненадлежащего качества и как исправить эту ситуацию вправе выбирать только покупатель.

"Обычно у каждого продавца подготовлен свой шаблон заявления, которое заполняет и подписывает покупатель. Однако рекомендую внимательно читать и исправлять условия, которые вас не устраивают", – обращает внимание Катерина Музычук.

Также она рассказывает о правопотребителе, о котором большинство слышали, но очень редко используют.

Часть 9 ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусматривает, что по письменному требованию потребителя на время ремонта ему предоставляется (с доставкой) товар аналогичной марки (модели, артикула, модификации) независимо от модели. Для этого продавец обязан создавать (иметь) обменный фонд товаров. Список таких товаров определяется Кабинетом Министров Украины.

"Но здесь есть важный нюанс – должно быть заявлено письменное требование. То есть если вы озвучили это продавцу, а он ответил, что товара аналогичной марки нет в наличии, то взыскать средства за такой отказ не получится. А эта же норма предполагает, что за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки (модели, артикула, модификации) и за каждый день задержки устранения недостатков сверх установленного срока (14 дней) потребителю выплачивается неустойка соответственно в размере 1% стоимости товара", – объясняет собеседница.

Если же товар ненадлежащего качества нанес ущерб правам, законным интересам, жизни или здоровью потребителя, тогда потребитель может обратиться с заявлением в Госпродпотребслужбу для осуществления внеплановых мер по осуществлению государственного надзора (контроля) продавца. Или защищать свои права в суде.