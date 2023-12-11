Не только Бердянск. Очередь взрывов прогремела в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы 11 декабря. Их уже слышат в течение получаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В пока оккупированном Мелитополе громко. Жители сообщают о очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышны в разных районах города", - рассказал глава Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечают местные СМИ, иногда даже окна трясутся.

Взрывы в Бердянске

С утра 11 декабря гремят взрывы и во временно захваченном Бердянске Запорожской области. По данным местных пабликов, бердянцы говорят, что взрывы за городом продолжаются. Их уже больше 20. Говорят, что взрывы необычно громкие. Слышно даже в помещении.