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Не только Бердянск. Очередь взрывов прогремела в Мелитополе

Фото: взрывы в оккупированном Мелитополе прогремели 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы 11 декабря. Их уже слышат в течение получаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В пока оккупированном Мелитополе громко. Жители сообщают о очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышны в разных районах города", - рассказал глава Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечают местные СМИ, иногда даже окна трясутся.

Взрывы в Бердянске

С утра 11 декабря гремят взрывы и во временно захваченном Бердянске Запорожской области. По данным местных пабликов, бердянцы говорят, что взрывы за городом продолжаются. Их уже больше 20. Говорят, что взрывы необычно громкие. Слышно даже в помещении.

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Мелитопольвибухи