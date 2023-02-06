Только автомобили. После трагедии в Броварах министрам запретили летать на вертолетах

После трагедии в Броварах, произошедшей 18 января, министрам запретили летать на вертолетах. Пока им разрешено передвигаться только на автомобилях.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сейчас проверяются все вертолеты, которые есть в системе Министерства внутренних дел Украины.

"Система безопасности полностью пересмотрена. Те вертолеты, Airbus 225, на данный момент находятся на аэродромах, работают специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе МВД. Этот процесс затянется на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными экспертами, что они безопасны. Если рассматривать версию, что это неисправность вертолета", - заявил Клименко.

Он добавил, что должностным лицам запретили летать на вертолетах до конца расследования авиакатастрофы.

"С другой стороны, мы запретили передвигаться руководителям на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока мы не завершим расследование и мы точно не узнаем причины катастрофы", - заявил Клименко.

Напомним, 18 января руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах.

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