Только 10% украинцев сообщают о коррупции, с которой сталкиваются: в чем причина

При этом, только десятая часть граждан, которые с ней столкнулись, обращаются с жалобами в правоохранительные органы. В основном потому, что не верят, что это будет иметь результат.

Она отметила, что целью исследования было проследить изменения в отношении населения к проблемам коррупции, в опыте столкновений населения с коррупцией, в оценке эффективности антикоррупционных мер, принимаемых властью и другими "игроками", а также в желании общественности приобщиться к антикоррупционной деятельности. И как показали результаты - ситуация в 2024 году по сравнению с 2023-м ухудшилась. Так, если в 2023 году очень распространенной коррупцию считали 43% опрошенных, то в 2024-м - 60% опрошенных.

"Еще более тревожный и другой показатель - непосредственный опыт украинцев, которые были вынуждены столкнуться с проявлениями коррупции. Так, 80% опрошенных граждан сообщили, что в 2024 году сталкивались с ними со стороны органов государственной власти. Подавляющее большинство случаев касалась образовательной и медицинской сфер. Кроме них, украинцы также считают очень распространенной коррупцию в сфере приватизации, владения и пользования землей, а также в нацполиции, включая патрульную. Так считает не менее 25% опрошенных", - сообщила Шуляк.

В то же время, подчеркнула она, украинцы не очень оптимистично настроены по отношению к действиям власти по привлечению к ответственности лиц, которые требуют взятки. В том числе из-за этого только 10% опрошенных украинцев, которые имели коррупционный опыт, подавали жалобу об этом во власть или правоохранительные органы. На вопрос, почему так, 63% респондентов ответили, что это, скорее всего, не даст результата.

"Примечательно и другое - 56% опрошенных считает, что ответственным за преодоление коррупции является Президент и его Офис. В то же время, 45% опрошенных считают, что именно там она очень распространена. Однако, и в других ветвях власти тоже. 65% считают, что в ВР, 55% - в Кабмине, 46% - в областных органах власти, 41% - местных органах власти", - добавила Шуляк.

Она напомнила, что согласно результатам исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", подготовленного по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, инициаторы коррупционных ситуаций, это в основном именно чиновники, которые или требуют взятки или предлагают с ее помощью решить тот или иной вопрос.

Так, средний показатель инициаторов таких ситуаций среди получателей услуг в этих сферах составляет лишь почти 11%. Следовательно, показатель по инициаторам-чиновникам почти 26%, то есть в прошлом году такие случаи случались вдвое чаще.

При этом Шуляк отметила - кроме медицинской и образовательной сфер, а также сферы землепользования и Нацполиции, первые места в коррупционных антирейтингах уже далеко не первый год занимает сфера строительства. По данным исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", если говорить о последних 4 года, то процент коррупционных проявлений в ней несколько уменьшился. Так, если в прошлом году это почти 39%, то в 2021 году - 52,5%. Самый низкий процент в этот период был в 2022 году, но тогда причиной стала война.

"На сегодня коррупционные проявления беспокоят украинцев не меньше, чем полномасштабное вторжение и его последствия. По результатам проведенных опросов мы видим, насколько украинцев волнует уровень коррупции в Украине и как он растет. Поэтому минимизация коррупционных рисков за счет, в частности, продолжения децентрализационных мероприятий и цифровизации процессов восстановления - одна из самых насущных потребностей на всех уровнях власти", - резюмировала Шуляк.