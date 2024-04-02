Тыл Путина. Как Беларусь помогает России в войне против Украины

С начала широкомасштабной агрессии Беларусь стала ключевым союзником России в ведении боевых действий против Украины. Ночью 24 февраля 2022 оккупационные войска вторглись на территорию Киевщины именно из беларусских приграничных регионов. В начале боевых действий Москва воевала беларусскими снарядами, которые привозили беларусскими грузовиками для беларусской бронетехники.

Только за первые семь месяцев полномасштабной войны, по данным группы "Беларусский Гаюн", Лукашенко передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов, сотни танков Т-72А, БМП и грузовиков "Урал". Только когда беларусские склады опустели от аппетитов Путина, основными поставщиками готового оружия для России стали другие страны, в основном Иран и Северная Корея. Однако военная помощь россиянам от беларусов никак не снизилась, скорее – наоборот.

Несмотря на все старания Кремля значительно повысить объем производства оружия собственными промышленными мощностями, ВПК России до сих пор так и не способен успевать за темпами расходов на фронте. И то, чего не хватает, помогает покрывать именно беларусский ВПК.

Беларусь идет на помощь

Беларусская "оборонка" не сильно изменилась с советских времен. Там не строили крупные военные предприятия с полным циклом производства из-за близости к границе с западными странами. Вместо этого открывали большое количество так назывемых "вспомогательных" заводов, которые выпускали и до сих пор выпускают оптические приборы, прицельные комплексы, радиоэлектронное оборудование, системы управления огнем, специализированную колесную технику и т.д. А также производят ремонт и модернизацию оружия и техники. Россия пользуется полным спектром услуг беларусского ВПК, но ключевая помощь заключается именно в восстановлении поврежденной в результате боевых действий военной техники.

Документация, предоставленная источниками в спецслужбах

К тому же анализ открытых источников дает понимание того, что объемы производства беларусского ВПК растут. На предприятиях постоянно увеличивается численность вакансий, многие заводы начинают работать в три смены. Например, дополнительные кадры ищут на предприятии "Зенит-БелОМО", производящем военную оптику, вдвое возросло количество вакансий на "МЗКТ" (Минский завод колесных тягачей), дополнительный персонал ищут также ОАО "АГАТ-системы управления", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

Документация, предоставленная источниками в спецслужбах

Лимит по увеличению сотрудников на беларусских военных предприятиях сегодня фактически отсутствует в связи с постоянным увеличением заказов от России. Зачастую заказы настолько большие, что предприятию не удается выполнить его на имеющихся мощностях и оно вынуждено или расширять производство, или откладывать заказ на будущее. Так, по информации издания, оптический завод "Сфера" ММЗ им. Вавилова из-за большой нагрузки вынужденно перенес выполнение заказа на следующий год, а ОАО "Пеленг", котрый производил для российской армии прицелы наводчика "Сосна-У", заявил, что собирается построить два новых корпуса для расширения производства.

Демарш против Лукашенко?

Фактически беларусская "оборонка" сегодня тоже стала на военные рельсы. На их заводах работают сотни тысяч работников, которые просто не могут не знать, куда идет производимая ими продукция. Однако военные заводы – это едва ли не единственная сфера, в которой можно получить более-менее достойную заработную плату в Беларуси. Другое дело – нравится ли самим беларусам то, что изготовленной ими продукцией убивают украинцев? Едва ли.

Согласно информации, опубликованной в украинских СМИ, 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах продолжает работать над восстановлением военных вертолетов Ми-8/Ми-17. В материале журналисты сослались на техническую документацию, отчеты и договоры завода. Что интересно: как утверждает издание, секретную документацию украинским спецслужбам передал сотрудник белорусского КГБ "достаточно высокого ранга". Можно предположить, что такой шаг беларусского "кагебиста" стал реакцией на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он будет "баллотироваться" в президенты в 2025 году. Похоже, против беларусского диктатора уже начали выступать не только простые граждане, но и служители самого режима – силовики.

Документация, предоставленная источниками в спецслужбах

"Слив" этих секретных документов – крайне показательный момент. Маловероятно, что это могла быть индивидуальная инициатива, учитывая, что беларусский КГБ, как правило, действует как единая система. Возможно, и сам Лукашенко уже начал чувствовать недоверие к своим силовикам. Недавно он заявил, что ожидает попытки госпереворота, который должен состояться до или во время выборов. А беларусская оппозиция либо сидит в тюрьмах, либо за границей, она практически не несет никакой угрозы режиму. Не собственных ли силовиков имел в виду Лукашенко, говоря о предстоящей попытке переворота?

С начала войны беларусский диктатор избрал сторону агрессора. И пока Россия ведет войну, Беларусь продолжит помогать ей – если не своими солдатами, то по крайней мере в сфере "оборонки". Есть немалый перечень комплектующих, необходимый армии Путина, который производится только в Беларуси. Поэтому беларусская "оборонка" должна стать объектом тщательного внимания и международных санкций и для Украины, и для ее западных партнеров, чтобы она не могла получать доступ к иностранным технологиям и товарам для войны.