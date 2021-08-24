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TikTok запровадить функцію покупок у додатку

Автор: Сергій Пишкін

Китайський соцмедійний додаток TikTok, у співпраці з інтернет-компанією Shopify, запроваджує функцію покупок. Наразі оновлення доступне лише для користувачів зі Сполучених Штатів Америки й Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Shopify.

Пресслужба Shopify заявила, що компанія розпочала співпрацю з TikTok. Вже найближчим часом продавці канадської електронної комерції матимуть змогу додати нову вкладку покупок у свої профілі, яка також відображатиметься й в інших користувачів.

Наразі оновлення доступне лише для мешканців США й Великобританії, однак протягом найближчих декількох місяців компанія додасть до списку ще декілька регіонів

Ймовірно, TikTok вирішив не відставати від своїх конкурентів, таких як Facebook, YouTube та Twitter, які також останнім часом вкладають значні кошти, щоб стимулювати продажі на своїх платформах завдяки новим функціям покупок.

Фото: TikTok запровадить функцію покупок у додатку (shopify.com)

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