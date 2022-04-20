ТікТок видалили з російського App Store
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що компанія Apple видалила з онлайн-магазину мобільних додатків сервіс перегляду коротких відеороликів ТікТок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Михайла Федорова.
Відомо, що додаток пропало з видачі в пошуку і більше недоступно для завантаження. За аналогією з іншими віддаленими додатками при наступному автоматичному оновленні операційної системи ТікТок буде видалений зі смартфонів. Про причини видалення не повідомляється. У Google Play для користувачів смартфонів на Android програма поки доступна.
TikTokー це китайський додаток для створення і поширення відеофайлів і онлайн-трансляцій. Сервіс запущений у вересні 2016 року китайською компанією ByteDance. Це найпопулярніша платформа для коротких відео у світі.
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