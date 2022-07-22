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TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це дасть користувачам

Фото: TikTok перевів Україну до європейського регіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

TikTok перевів Україну до європейського регіону. Можливо, адміністрація платформи припинить блокувати відео про війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в ефірі "24 каналу".

За словами Борнякова, раніше Україна перебувала в російському регіоні адміністрування платформи. Це, зі свого боку, призводило до багатьох випадків блокувань контенту про війну на території нашої країни.

Як відзначив заступник міністра, можливо, переведення до європейського регіону адміністрування покращить ситуацію вже незабаром.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США вимагали від компаній Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів через нібито витік особистих даних користувачів.

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