TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це дасть користувачам

TikTok перевів Україну до європейського регіону. Можливо, адміністрація платформи припинить блокувати відео про війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в ефірі "24 каналу".

За словами Борнякова, раніше Україна перебувала в російському регіоні адміністрування платформи. Це, зі свого боку, призводило до багатьох випадків блокувань контенту про війну на території нашої країни.

Як відзначив заступник міністра, можливо, переведення до європейського регіону адміністрування покращить ситуацію вже незабаром.