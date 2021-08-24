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TikTok експериментує з ефектами доповненої реальності

Автор: Сергій Пишкін

У TikTok з’явилася нова платформа Effect Studio, яка призначена для створення ефектів доповненої реальності. Наразі набір творчих інструментів перебуває на стадії бета-тестування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Techcrunch.

На новому сайті Effect House компанія пропонує розробникам отримати ранній доступ до платформи. Під час оформлення підписки необхідно вказати свої дані, інформацію щодо облікового запису в соцмедійному сервісі й розповісти про свій досвід створення ефектів доповненої реальності.

Пресслужба TikTok відзначає, що проєкт було запущено ще на початку серпня поточного року, однак наразі він перебуває на стадії експерименту, у зв’язку з чим компанія не обіцяє, що світ зможе його побачити, якщо він не виправдає її очікування.

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