Тихоновская виступить на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановска виступить на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі. Зустріч запланована на 21 вересня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію в Білорусі після президентських виборів.
"Рада обговорить останні політичні події в Білорусі, потенційну підтримку ЄС національного інклюзивного діалогу, а також оновлену інформацію про фінансову допомогу народу Білорусі з боку Європейського союзу і відносини між ЄС і Білоруссю", - йдеться в документі.
Раніше повідомлялося, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада.
Нагадаємо, 17 вересня Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів.