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У Тихому океані стався потужний землетрус

Середа 03 лютого 2021 10:20
У Тихому океані стався потужний землетрус
Фото: землетрус (flickr.com matthileo)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 лютого, у Тихому океані на південний схід від чилійського острова Пасхи стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,9 балів за школою Ріхтера.

Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Як повідомляється, епіцентр землетрусу розташовувався за 1482 кілометри на південний схід від розташованого на острові Пасхи єдиного міста Анга-Роа. Там проживають 3,4 тисячі осіб. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Зазначимо, що інформації про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо, 27 січня біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 31 км до південно-сходу від міста Тітосе на острові Хоккайдо. Поштовхи відчувалися в чотирьох сусідніх префектурах.

Крім того, 26 січня серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Тоді іспанський прем'єр Педро Санчес виступив із закликом зберігати спокій.

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