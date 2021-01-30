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Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру

Автор: Даша Харченко

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру. Тіхановська живе в Литві з тих пір, як покинула Білорусь

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Науседа висунув кандидатуру Тіхановської, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському протестному руху і його вимогу вільних виборів в країні.

Нагадаємо, Світлана Тіханоська заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.

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Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.

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Новини України БілорусьЛитваСвітлана Тіхановська