Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про необхідність змінити тактику протестів у країні. Це потрібно через зміни реалій в країні щодо затримань учасників акцій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дощ".

Вона зазначила, що останнім часом людей затримують ще до старту протестів. І тепер потрібно працювати над схемою проведення акцій, щоб уникати цих ситуацій.

"Нам зараз необхідно міняти тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота", - сказала Тіхановська.

Вона підкреслила, що акції протесту триватимуть на вихідних, а також в будні від представників різних верств населення.

"Будуть оголошені результати цієї роботи, але плани одні: продовження боротьби, продовжувати тиск на режим. Недільні акції будуть продовжуватися, акції студентів, медиків, пенсіонерів - все продовжують боротьбу в цьому випадку", - заявила Тіхановська.

Раніше білоруська опозиціонерка визначилася з позицією щодо Криму. На її думку, окупований Росією півострів належить Україні.

Також повідомлялося, що вироблення електроенергії на Білоруської атомної станції, яку запустили на вихідних, тимчасово припинено. Потрібна заміна певного обладнання.