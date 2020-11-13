Тихановская о смерти протестующего в Минске: Не простим этого убийства

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала протестующего Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Она заявила, что не простит это убийство режиму Александра Лукашенко и все виновные будут отвечать.

Об этом Светлана Тихановская сообщила на своем Telegram-канале.

"Ваш сын стал невинной жертвой страшной системы. Для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны", - подчеркнула Тихановская, обращаясь к матери погибшего.

По ее словам, убийство Бондаренко - это уголовное преступление, которое будет расследовано.

"Мы не простим этого убийства. Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления", - добавила Тихановская.

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен", а через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье 8 ноября в Беларуси задержали более тысячи протестующих.