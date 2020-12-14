Тіхановська розповіла, коли Лукашенко піде з поста президента Білорусі

Правління білоруського лідера Олександра Лукашенка, яке триває вже 26 років, може закінчитися до весни. Білорусі потрібна більш сильна підтримка з боку європейської спільноти.

Про це лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила виданню Politico.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала Тіхановська.

Вона також зазначила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори. При цьому вони перебувають на першому етапі - тиску зсередини і ззовні. І "було б наївно вважати, що Лукашенко просто піде".

Перед поїздкою до Берліна Тіхановська закликала до посилення підтримки з боку Європи, в тому числі до посилення санкцій проти білоруських держкомпаній. Вона сказала про більш критичне ставлення до підтримки Європи - поки, на її думку, ця підтримка була не дуже сильною, і білорусів це розчарувало.

"Європа не може закривати очі на те, що відбувається в Білорусі", - зазначила лідер опозиції.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, велика кількість жителів вийшло на протести, не погодившись з їх результатами, згідно з якими президентом залишається Олександр Лукашенко. Силовики періодично розганяють акції протесту, застосовуючи до протестуючих фізичну силу і залякування.

РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка, на думку протестувальників, перемогла у президентських перегонах, була змушена виїхати до Литви. Зараз вона проводить зустрічі в європейських країнах.