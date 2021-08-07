Тихановська закликала припинити "залежність" Білорусі від Росії

"Ми повинні відійти від того розуміння, що без Росії в Білорусі нічого не можна вирішити. Це неправильно. Ми незалежна країна",- сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко ввів Білорусь "в залежність від Росії і це необхідно змінювати".

"Режим повинен бути повністю ізольований економічно і фінансово... всі в США це розуміють, а також у Великобританії. На жаль, багато демократичних держав по цей час не можуть реально уявити собі ситуацію в Білорусі ", - підкреслила Тихановська.

Вона додала, що ЄС і США повинні ввести "більш потужні санкції проти влади в Білорусі, бо половинчастих заходів для цього просто недостатньо".