Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська планує провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю. Політики та відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

Про це повідомляє прес-служба Світлани Тіхановської у Telegram-каналі.

"Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тіхановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень щодо COVID", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що 6 лютого в співпраці з білоруської діаспорою та ініціативою "Білоруси Замежжа" буде запущена велика конференція солідарності, до якої можна буде приєднатись онлайн. Вона буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових народних посольств.

Нагадаємо, раніше Тіхановська запропонувала змінити назву Білорусі литовською мовою. Вона відправила відповідний лист міністру закордонних справ Литви Габриеліусу.

Також РБК-Україна писало, що 10 січня у Мінську та інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту проти режиму президента Олександра Лукашенка. На них загалом вийшла тисяча людей.