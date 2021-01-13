ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Середа 13 січня 2021 11:25
Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська планує провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю. Політики та відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

Про це повідомляє прес-служба Світлани Тіхановської у Telegram-каналі.

"Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тіхановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, 7 лютого проводити акції солідарності з Білоруссю з урахуванням всіх обмежень щодо COVID", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що 6 лютого в співпраці з білоруської діаспорою та ініціативою "Білоруси Замежжа" буде запущена велика конференція солідарності, до якої можна буде приєднатись онлайн. Вона буде включати в себе круглі столи з питань Білорусі та запуску нових народних посольств.

Нагадаємо, раніше Тіхановська запропонувала змінити назву Білорусі литовською мовою. Вона відправила відповідний лист міністру закордонних справ Литви Габриеліусу.

Також РБК-Україна писало, що 10 січня у Мінську та інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту проти режиму президента Олександра Лукашенка. На них загалом вийшла тисяча людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся