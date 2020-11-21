Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська запропонувала визнати місцеві ОМОН і головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями. Вона також закликала ввести санкції проти силовиків.

Про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, повідомляється в Telegram-каналі Тіхановська.

За її словами, співробітників, які не звільняться до закінчення розслідування, визнають співучасниками - проти них введуть обмежені заходи, а їх майно заарештують.

"Раз вони перетворилися в злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними", - сказала Тіхановська.

Вона зазначила, що на амністію зможуть розраховувати тільки ті силовики, які перейдуть на бік народу.

За її словами, дії силовиків у Білорусі стають все жорсткішими.

"Спочатку вони хапали людей на вулиці. Потім почали вриватися у квартири. Тепер вдираються прямо в сім'ї та погрожують оголосити, що діти протестувальників знаходяться в соціально небезпечному становищі", - заявила опозиціонерка.

Білоруська влада вже не намагається "створити хоча б видимість дотримання закону", продовжила вона.

"Саме тому ми створюємо систему фіксації свідчень злочинів проти народу Білорусі. Це єдина база доказів, яку зможе поповнити кожен і яка безпосередньо призведе до санкцій і судів над посібниками режиму", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, що проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" знаходяться 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд до ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Нагадаємо, раніше в Мінську та інших білоруських містах відбулися протестні акції в пам'ять Романа Бондаренко, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протест.

Разом з тим, раніше повідомлялося, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка.