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Тіхановська: ми плануємо за 45 днів провести вибори в Білорусі

Мінськ, Вівторок 19 січня 2021 10:50
Тіхановська: ми плануємо за 45 днів провести вибори в Білорусі
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що хоче провести за 45 днів вибори в Білорусі. Вона запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомила прес-служба опозиціонерки.

За її словами, ОБСЄ може створити контактний майданчик і почати з експертного круглого столу за участю ЄС, представників влади і опозиції Білорусі.

"БДІПЛ ОБСЄ - центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом. Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога в цьому", - заявила вона.

Також Світлана Тіхановська розповіла, коли повернеться в Білорусь.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні. У той же час він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, ЄС ввів санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників з кричущої ситуації в Білорусі.

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Новини України В світі ОБСЄвыборы в БеларусиСвітлана Тіхановська

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