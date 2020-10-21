Тіхановська назвала гарантії для тих, хто підтримає страйк у Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає страйк в Білорусі. Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба Тіхановської.
Вона гарантує підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи. Якщо вона прийде до влади, то обіцяє такі гарантії:
Нагадаємо, Тіхановська оголосила дедлайн правоохоронцям для переходу на бік народу.
Тіхановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.