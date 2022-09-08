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Тіафо та Алькарас Гарфія пробилися до півфіналу US Open-2022

Фото: Френсіс Тіафо святкує найбільший успіх на турнірах "Великого шолома" (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорців

Здолавши Андрєя Рубльова та Янніка Зіннера відповідно, до півфіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу пробилися Френсіс Тіафо та Карлос Алькарас Гарфія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, чоловіки, 1/4 фіналу

Рубльов – Тіафо – 0:3 (6:7, 6:7, 4:6)

Зіннер – Алькарас Гарфія – 2:3 (3:6, 7:6, 7:6, 5:7, 3:6)

Двобій росіянина та американця був із когорти тих, де ніхто не хотів поступатися. За три сети та понад 2,5 години на корті глядачі побачили аж 1 (!) брейк. Рубльов і Тіафо ставили на власні подачі та довели справи до тай-брейків у перших двох сетах. У першому американський тенісист додатковий гейм виборов у боротьбі (7:4).

А ось у другій партії Тіафо просто зім'яв Рубльова – 7:0. Вочевидь, такий фінал сету трохи похитнув віру росіянина у власні сили. Він програв ключовий гейм на власній подачі посеред третьої партії, а далі суперник зумів реалізувати перевагу, подавши "під нуль" у вирішальному геймі.

Натомість Зіннер і Алькарас провели на полі рекордні 5 годин 18 хвилин. За ці чверть доби на корті було все – і гойдалки, і зміни лідера чи фаворита, і помилки з курйозами. Перший сет іспанець узяв доволі легко, оформивши на шляху до першого пункти цілих три брейки.

Однак, італієць і не збирався здаватися. Зіннер двічі дотискав опонента на тай-брейках у двох наступних сетах (на другому – "всуху") та повів за партіями. Четвертий сет міг стати останнім у двобої, коли італійський тенісист довів свою перевагу в рахунку до 5:3. Але Алькарас створив неможливе – відіграв матч-пойнт, а потім і закрив сет на власну користь.

Після такої розв'язки більше емоцій на вирішальну партію зберіг саме іспанець. Він "застосував" сценарій стартового сету й цього разу з двома брейками закрив гейм, сет і матч на власній подачі. У півфіналі 9 вересня Алькарас і Тіафо визначать одного з фіналістів.

До слова, раніше Свьонтек і Сабалєнка оформили путівки в півфінал жіночого US Open-2022.

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