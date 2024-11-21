"Ты был великолепен". Анчелотти высоко оценил Лунина и выбрал голкипера на Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в ближайшем матче "сливочных" на евроарене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.
В 5-м туре Лиги чемпионов "Реал" 27 ноября на выезде встретится с английским "Ливерпулем". Если не произойдет очередного форс-мажора, в этой игре место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа.
Анчелотти накануне сообщил Андрею Лунину о своем решении, сказав при этом: "Мне больно, потому что ты был великолепен". Как отметило испанское СМИ, это не совсем понравилось украинцу. Но он понимает, что первым номером в "Реале" сейчас является Куртуа. Собственно, на этих условиях Лунин заключил новый контракт с клубом.
Поединок с "Ливерпулем" станет первым, в котором бельгиец сыграет после травмы. В ближайшем поединке Ла Лиги против "Леганеса" (24 ноября) место в воротах еще займет Лунин.
Украинец начал сезон в роли дублера Куртуа. Однако получил шансы выйти на поле из-за травм конкурента.
Он уже провел в воротах "сливочных" пять поединков: три в Ла Лиге и два – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил восемь голов. В двух матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Кроме того, на счету Лунина голевой пас, который он отдал в игре чемпионата с "Осасуной".
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