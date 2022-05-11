The Washington Post відкриває бюро в Україні

При цьому головний кореспондентом Українського бюро став Макс Берак.

"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона буде продовжувати залишатися головною історією цього року", - йдеться в матеріалі.

Колишня кореспондентка Московського бюро Хуршудян робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній глава бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці.

Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїжджають на ротації.