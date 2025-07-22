The Wall Street Journal наказали за статью о письме Трампа Эпштейну, - CNN

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, изменения были внесены "из-за фейкового и клеветнического поведения Wall Street Journal" в виде недавней публикации издания о связи Трампа с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

"Как подтвердил апелляционный суд, Wall Street Journal или любое другое СМИ, не имеют гарантированного специального доступа к освещению президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One или в его частных рабочих пространствах", - заявила Левитт в понедельник.

Она добавила, что в пуле для освещения поездки президента в Шотландию примут участие тринадцать СМИ, но Wall Street Journal среди них не будет.

В CNN отметили, что журналист Wall Street Journal, который не имел отношения к материалу о письме на день рождения Эпштейна, должен был находиться в пуле во время поездки главы государства на гольф-поля в Шотландии.

Таким образом Белый дом использует контроль за доступом к Трампу, чтобы отомстить изданию Руперта Мердока.

Изменения администрации Трампа

Пул прессы - это небольшая группа журналистов, которые сопровождают президента и освещают события от имени журналистского сообщества.

Ротация в пуле является критически важной, ведь многие президентские мероприятия, такие как фотосессии в Овальном кабинете или брифинги на борту Air Force One, проводятся в узком кругу.

В CNN напомнили, что до вступления Трампа в должность в начале этого года, распределение мест в пуле осуществляла Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) - независимая организация, представляющая интересы прессы.

Однако в феврале Левитт отстранила ассоциацию от этого процесса и установила контроль над пулом, предоставив администрации новый инструмент влияния.

Прецедент с Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома отстранила WHCA от процесса на фоне конфликта Трампа с Associated Press (АР) из-за употребления названия "Мексиканский залив", которое Трамп приказал правительству США официально переименовать в "Американский залив".

АР является глобальным информационным агентством, поэтому в ее материалах все еще указывается "Мексиканский залив", но с примечанием об указе Трампа. Это вызвало многомесячный юридический спор о доступе прессы.

Реакции и нарушение Конституции США

Представитель Wall Street Journal отказался комментировать "акт мести" Белого дома.

"Мы полностью уверены в точности и тщательности нашей журналистской работы и будем решительно защищаться от любого иска", - заявил он в ответ на запросы по иску на прошлой неделе.

Президент WHCA Вэйцзя Цзян отметила, что исключение Wall Street Journal из пресс-пула президента, является попыткой Белого дома наказать медиа, чья редакционная политика ему не нравится, "является чрезвычайно тревожной и противоречит Первой поправке к Конституции США".

"Мы настоятельно призываем Белый дом восстановить Wall Street Journal в прежнем статусе в пуле и на борту Air Force One для предстоящей поездки президента в Шотландию. WHCA готова сотрудничать с администрацией для быстрого урегулирования этой ситуации", - сказала Цзян.

Организации, защищающие свободу слова, также резко осудили решение Белого дома.

"Это неконституционно - и к тому же мелочно и мстительно - когда президент отменяет доступ, чтобы наказать СМИ за публикацию материала, который он пытался скрыть", - заявил директор по адвокации Freedom of the Press Foundation Сет Стерн.

Он добавил, что, вероятно, журналисты Wall Street Journal, которые планировали сопровождать Трампа в его гольф-туре, обрадовались, что "смогут использовать освободившееся время для расследования более важных тем - от связей Трампа с Эпстейном до его беспрецедентных попыток давления на СМИ".