В The Times рассказали о подразделении ВСУ, которое регулярно атакует цели в России

Жесткие правила и полная секретность

В подразделении действуют строгие требования безопасности. Военным запрещено употреблять алкоголь и сообщать даже родственникам, где именно они проходят службу.

Кроме того, бойцы регулярно проходят проверки на полиграфе, подтверждая соблюдение режима секретности.

В составе батальона служат не только украинцы, но и бывшие военнослужащие спецподразделений из Великобритании, США, других европейских стран и Японии.

Цели находятся далеко от фронта

Командир с позывным "Рэй" заявил, что подразделение считается одной из приоритетных целей для российских ударов. По его словам, главная задача батальона — сделать продолжение войны слишком дорогим для Кремля.

Он отметил, что дроны поражают любые определенные военные цели независимо от их расположения.

Командир роты "Панама" добавил, что за последние две недели подразделение выполнило несколько операций в глубине территории России, включая район Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам "Рея", за примерно 200 дней существования батальон поразил большое количество объектов, вынуждая российское командование выбирать, куда перебрасывать системы ПВО — к Москве, в оккупированный Крым или на другие стратегические направления.

После одного из последних запусков, как рассказал командир, пять из восьми беспилотников достигли целей. Уже на следующий день российские источники сообщили об атаке на центр космической связи в подмосковной Дубне.

"Это месть за наших погибших"

Один из офицеров бригады признался, что для многих военнослужащих подобные операции имеют и личное значение.

"Это месть не только за террор, обрушившийся на наши семьи. Это месть за наших собратьев, которые были мирными людьми со своими мечтами, но погибли. И это месть за те годы, которые война отняла у нас, у наших детей и у наших семей", — сказал он.