Тейлор Свифт, Илон Маск и Халк Хоган: как звезды агитируют за Трампа и Харрис

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Команды обоих кандидатов в президенты США, Камалы Харрис и Дональда Трампа используют во время кампании так называемых VIP-агитаторов. Это художники, бывшие и действующие политики, предприниматели или просто популярные блоггеры. У большинства из них огромная аудитория в соцсетях. Но не только этим они могут помочь кандидатам.

Кто поддерживает Харрис

На сторону кандидатки от демократов стала большая часть так называемых селебрити Голливуда: Бейонсе, Ариана Гранде, Джордж Клуни, Кэти Перри, и многие другие. Но американские обозреватели выделяют из них, прежде всего, певицу Тейлор Свифт, которая поддержала Камалу Харрис 11 сентября сразу после президентских дебатов в США. Свифт имеет очень дисциплинированную аудиторию. Но среди ее поклонников, прежде всего, молодежь и женщины – они и так в значительной степени поддерживают демократку.

Харрис также активно привлекает влиятельных топ-представителей Демократической партии. За нее на митингах выступают бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама.

Как отмечает Reuters, Обама, находившийся в Белом доме с 2009 по 2017 годы, сосредоточился на избирателях-мужчинах – категории, которая на этих выборах больше склонна голосовать за Трампа. Другая его целевая аудитория – молодежь в университетах, которую он должен стимулировать к голосованию на последнем этапе кампании. Обама и его супруга Мишель выступили с речами в поддержку Харрис во время национального съезда Демократической партии в августе этого года. Также он агитирует за кандидата от демократов на митингах по "шатким" штатам - Пенсильвании, Мичигане Висконсине.

Президент США в 1993-2001 годах Билл Клинтон больше сосредотачивается на штатах "Солнечного пояса": Джорджия, Невада, Аризона. В частности он уже побывал в Лас-Вегасе. Бывший президент будет пытаться обращаться к сельским избирателям, среди которых по данным опросов Харрис имеет худшие результаты, чем некоторые из последних кандидатов от Демократической партии, сообщает CNN.

К этой же категории политических VIP-агитаторов можно отнести и нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, у которого Харрис остается вице-президентом.

Кто поддерживает Трампа

За кандидата от республиканцев агитирует меньше поп-звезд. Однако о своей поддержке ему заявили рэперы Канье Уэст, Азилия Бэнкс и Лил Памп, пуэрториканские певцы Ануэль АА и Джастин Куилес, рок-музыкант Кид Рок.

Среди них одним из самых влиятельных и противоречивых является Канье Уэст. Кроме собственно музыки, он является обладателем нескольких брендов одежды и является влиятельной фигурой в индустрии моды. Уэст выступал за Трампа, еще когда тот возглавлял Белый дом в 2016-2020 годах. Во время выборов 2020 года Канье Уэст сам был кандидатом в 12 штатах, но набрал минимальное количество голосов. Он планировал участвовать в выборах в 2024 и рассказывал, как в 2022 предложил Трампу быть его кандидатом в вице-президенты.

В то же время Трампа поддержали многие кантри-певцы. Этот жанр имеет корни в народной музыке Европы, попавшей в США с мигрантами. Кантри особенно популярен в небольших городах и селах юга и юго-запада США, традиционно поддерживающих республиканцев.

О поддержке Трампа заявили: Джейсон Алдин, Билли Рэй Сайрус, Ли Гринвуд, Джон Рич и Трэвис Тритт. Хотя для украинской аудитории они могут быть малоизвестными, но в своей нише оказывают не меньшее влияние, чем поп-звезды. Как и в случае с Харрис, кантри-певцы работают преимущественно на аудиторию, которая и так благосклонна к Трампу.

Свою поддержку Трампу выразили популярные экс-рестлеры Халк Хоган, Кейн и Андертейкер. Реслинг – это вид спортивных развлечений, объединяющий элементы боевых искусств, атлетики и театра. Как и кантри, он являетя, прежде всего, американским культурным феноменом.

Хоган выступил на съезде Республиканской партии, где выдвинули Трампа, и в своем стиле разорвал футболку, показав красную майку с брендом "Трамп-Вэнс". Вообще, у политика давние связи с индустрией реслинга, он несколько раз бывал на шоу WWE – крупнейшей компании в этой индустрии, дающей Трампу дополнительные возможности для рекламы. Кейн (настоящее имя Глен Джейкобс) давно в политике представляет республиканцев и с 2018 года возглавляет округ в штате Теннесси. В свою очередь Андертейкер (Марк Келвей) записал с Трампом подкаст.

Илон Маск на митинге Дональда Трампа (фото: x.com/itsavibe)

За Дональда Трампа агитирует и миллиардер Илон Маск. Он выделил на кампанию политика 75 млн долларов, сообщает Financial Times. Важно, что Маску принадлежит соцсеть Х (бывший Твиттер), где команда Трампа имеет возможность вести агитацию без помех.

Скандал с рэпером P. Diddy и выборы в США

В начале осени в США возник один из самых больших скандалов в шоу-бизнесе последних времен. 16 сентября арестовали известного американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Его обвиняют в секс-торговле и рэкете. Иски против него подали более 100 человек. P. Diddy в течение многих лет организовывал масштабные вечеринки, на которых побывала почти половина Голливуда.

Во время осмотра его особняка в Лос-Анджелесе полиция обнаружила предметы, которые, по их словам, предназначались для использования в оргиях, известных как "белые вечеринки", в частности наркотики и более 1000 бутылок детского масла. Посещали такие вечеринки Уилл Смит, Пэрис Хилтон, Мэрайя Кэри, Канье Уэст, Кара Делевинь, Снуп Дог, Джей Ло, Бейонсе, Опра Уинфри и Леонардо Ди Каприо.

Скандал в своих целях используют кандидаты в президенты США. И Трамп, и Харрис пытаются связать P. Diddy с соперником.

Как стало известно, с Харрис рэпер пересекался в 2020 году. Он был организатором сборов относительно расового неравенства во время пандемии COVID-19. Харрис публично поблагодарила его через Твиттер. Трамп также опубликовал, а затем удалил фото Харрис в 2000 году, якобы с P. Diddy, однако выяснилось, что на фото был тогдашний бойфренд политика.

В то же время связи Трампа со скандальным рэпером уходят еще в 90-е годы, когда они оба были известными бизнесменами в Нью-Йорке. Трамп называл P. Diddy "легендарным" в приглашении на его день рождения 1998 года. Однако их отношения испортились во время первого президентства Трампа. А в 2020 году P. Diddy поддержал на выборах Джо Байдена.