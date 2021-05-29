ТЕЦ вимагають зустрічі зі Шмигалем через катастрофічну ситуацію на енергоринку

"Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електричної енергії з країни агресора, що призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/МВтг, що не покриває навіть паливну складову", - заявили в асоціації.

ТЕЦ, які входять до складу Асоціації, вимагають скасування необґрунтованих цінових обмежень на ринку електричної енергії, або в крайньому разі їх підняття до рівня 3000 грн/МВтг у години максимального навантаження та 2000 грн/МВтг у години мінімального навантаження.

Крім того, вони вимагають заборонити імпорт електричної енергії для приватних компаній у межах ОЕС України, а також перепродаж імпортованої електричної енергії на РДН.

Нагадаємо, в травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт годин, що у 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива.

Причина цього, за оцінками експертів, демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання з боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.