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ТЕЦ вимагають зустрічі зі Шмигалем через катастрофічну ситуацію на енергоринку

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Київ, Субота 29 травня 2021 11:54
ТЕЦ вимагають зустрічі зі Шмигалем через катастрофічну ситуацію на енергоринку Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська енергетична асоціація просить невідкладно провести антикризовий штаб за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля через штучне обмеження цін українських виробників нижче собівартості.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на звернення Асоціації.

"Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електричної енергії з країни агресора, що призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/МВтг, що не покриває навіть паливну складову", - заявили в асоціації.

ТЕЦ, які входять до складу Асоціації, вимагають скасування необґрунтованих цінових обмежень на ринку електричної енергії, або в крайньому разі їх підняття до рівня 3000 грн/МВтг у години максимального навантаження та 2000 грн/МВтг у години мінімального навантаження.

Крім того, вони вимагають заборонити імпорт електричної енергії для приватних компаній у межах ОЕС України, а також перепродаж імпортованої електричної енергії на РДН.

Нагадаємо, в травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт годин, що у 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива.

Причина цього, за оцінками експертів, демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання з боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.

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