ТЕЦ закликали Кабмін заборонити імпорт з Росії та Білорусі

"Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електроенергії з країни-агресора, який призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/Мвтг. З 11 лютого 2021 обсяг імпорту зріс до 1800 Мвтг", - йдеться в повідомленні асоціації.

Кратно збільшений імпорт штучно обвалює ціну на "Ринку на добу вперед" (РДН) і призводить до збитків українських виробників.

"Весь обсяг імпортованої електроенергії продається на РДН і становить від 36% до 60% цього сегмента ринку. Такий обсяг істотно впливає на індикативну ціну і обмежує конкуренцію", - пояснили в асоціації.

Також виробники тепла й електроенергії попросили уряд посприяти скасуванню цінових обмежень на ринку, підвищивши прайс-кепи до 3000 грн/Мвтг в пікові періоди і до 2000 грн/Мвтг в період мінімального навантаження.

"Виробники змушені купувати сировину за ринковими цінами, матеріали для поточних і капітальних ремонтів за ринковими цінами, своєчасно платити заробітну плату, своєчасно сплачувати податки, проте не мають права продавати за справедливою ціною готову продукцію", - повідомили в асоціації.

Ігнорування цих прохань може призвести до зриву опалювального сезону та поставить під загрозу підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.

"Без невідкладного реагування та вжиття дієвих заходів з боку держави, ні одна компанія фізично не зможе забезпечити своє існування не тільки у міжопалювальний сезон, а й відповідну підготовку до опалювального сезону 2021/2022", - підсумували в асоціації.