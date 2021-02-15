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ТЕЦ закликали Кабмін заборонити імпорт з Росії та Білорусі

Автор: РБК-Україна

Найбільші теплоелектроцентралі звернулися до Кабінету міністрів з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Також вони просять сприяти скасуванню штучних цінових обмежень, які ставлять під загрозу проходження опалювального сезону.

Про це йдеться у відкритому зверненні Української енергетичної асоціації, членом якої є ТЕЦ "Фірми Технова" Анатолія Шкрібляка, а також НАЕК "Енергоатом".

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"Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електроенергії з країни-агресора, який призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/Мвтг. З 11 лютого 2021 обсяг імпорту зріс до 1800 Мвтг", - йдеться в повідомленні асоціації.

Кратно збільшений імпорт штучно обвалює ціну на "Ринку на добу вперед" (РДН) і призводить до збитків українських виробників.

"Весь обсяг імпортованої електроенергії продається на РДН і становить від 36% до 60% цього сегмента ринку. Такий обсяг істотно впливає на індикативну ціну і обмежує конкуренцію", - пояснили в асоціації.

Також виробники тепла й електроенергії попросили уряд посприяти скасуванню цінових обмежень на ринку, підвищивши прайс-кепи до 3000 грн/Мвтг в пікові періоди і до 2000 грн/Мвтг в період мінімального навантаження.

"Виробники змушені купувати сировину за ринковими цінами, матеріали для поточних і капітальних ремонтів за ринковими цінами, своєчасно платити заробітну плату, своєчасно сплачувати податки, проте не мають права продавати за справедливою ціною готову продукцію", - повідомили в асоціації.

Ігнорування цих прохань може призвести до зриву опалювального сезону та поставить під загрозу підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.

"Без невідкладного реагування та вжиття дієвих заходів з боку держави, ні одна компанія фізично не зможе забезпечити своє існування не тільки у міжопалювальний сезон, а й відповідну підготовку до опалювального сезону 2021/2022", - підсумували в асоціації.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів.

Також з січня Україна закуповує електроенергію на Білоруській АЕС.

Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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