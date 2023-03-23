В тестовом режиме. В швейцарском Цюрихе легализуют марихуану

Мэрия Цюриха, Швейцария, приняла решение о легализации в городе продажи и употребления марихуаны в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии Цюриха.

План такого эксперимента разрабатывается уже несколько лет, теперь он получил одобрение Минздрава Швейцарии. В рамках эксперимента 2,1 тысячи жителей Цюриха смогут легально покупать и употреблять продукты с разным содержанием тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны.

Участники эксперимента должны будут каждые полгода отвечать на вопросы о своих привычках употребления, состоянии здоровья и т. д. Данные будут изучать Министерство здравоохранения Швейцарии и исследователи из Психиатрической клиники при Цюрихском университете.

По итогам через три с половиной года экспертная комиссия решит, стоит ли легализовывать марихуану в Швейцарии в целом. По данным швейцарской полиции, около 13 тысяч из 400 тысяч жителей Цюриха регулярно употребляют марихуану.