Тест-драйв Skoda Karoq: преимущества и недостатки обновленного кроссовера

Меньше сопротивления

Чешский кроссовер полюбился поклонникам марки: по всему миру Karoq разошелся тиражом почти миллион экземпляров, и на данный момент модель занимает вторую строчку корпоративного рейтинга продаж (после бестселлера Octavia), а производство машин ведется в Чехии, Словакии, Украине и Китае.

Обновление принесло модели новые бамперы, решетка радиатора другой формы стала шире, а спойлер на пятой двери стал более массивным. В гамме колесных дисков (от 16 до 19 дюймов) появились варианты на 17 и 19 дюймов с аэродинамически оптимизированным дизайном. Они как раз и установлены на тестовом авто. Интересно, что на полноприводных версиях также прописались новые накладки под днищем, закрывающие топливный бак и заднюю независимую подвеску. Все изменения вместе позволили уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления на 9%: теперь Cd равен 0,30. Это изменение не может не сказаться на топливной экономичности.

Наиболее заметная "фишка" рестайлингового кроссовера - это зауженные фары. Они разделены на две секции. Уже "в базе" установлены диодные фары. Герой нашего теста получил новую для модели опцию - матричные фары. В этом случае верхние и нижние секции имеют диоды и работают синхронно, а противотуманный свет реализован отдельным режимом.

Датчик адаптивного света настроен довольно интересно - он видит яркие знаки и "вырезает" их лучом, и заблаговременно видит встречный транспорт, при этом стараясь не оставлять водителя "Шкоды" в темноте.

Новые задние фонари тоже диодные, они компактнее прежних, также за доплату можно получить интересную анимацию в виде плавного включения габаритных огней и "бегающей строки" указателей поворотов. Тестовый автомобиль выполнен в версии Sportline, которая отличается обвесом в цвет кузова и черным декором вместо хромированных элементов.

Пригодился фирменный скребок для снега, который спрятан в лючке бензобака: чтобы его достать не надо открывать салон, что в итоге приведет к насыпанию снега на сиденья. Достаточно просто открыть авто - и вот уже компактный инструмент для борьбы со снегом у вас в руках.

Мягко и выразительно

С первых минут после попадания в салон чешского кроссовера, понимаешь, что интерьер авто имеет много элементов, знакомых по другим моделям немецкого концерна. Речь о блоке климат-контроля, подрулевых переключателях, зоне управления освещением и тому подобное. Или это недостаток? По моему мнению, совсем нет. Ведь познакомившись с VAG'ом один раз, в дальнейшем уже все "родственники" становятся хорошо знакомыми.

С обновлением в машине появились новые варианты отделочных материалов, включая Eco Pack, в котором для отделки использовано вторичное сырье вроде пластиковых бутылок. Интересно, виртуальные приборы с восьмидюймовым экраном и фиксированной графикой доступны уже в базовом оснащении. За доплату - дисплей на 10,25 дюйма с несколькими вариантами отображения, как на тестовом автомобиле.

Двухспицевый руль уменьшенного диаметра, хорошо знакомый по Octavia, имеет базовый набор необходимых клавиш. Только управление круиз-контролем несколько по-старомодному вынесено на отдельный подрулевой переключатель. Но если больше ездить по городу, чем по трассе, то на это и не обращаешь внимания. Кресла водителя и переднего пассажира прекрасно проработаны по своей форме и плотности материалов-наполнителей: даже с минимумом настроек удалось быстро найти "свое" положение, и почти за 1000 км за рулем не хотелось ничего менять.

Медиасистема с экраном на 9,2 дюйма не поразит инновационным функционалом, но с базовыми вещами вроде отображения Apple CarPlay и трансляции картинки с камеры заднего вида справляется хорошо. Ни к оперативности отклика, ни к четкости изображения - никаких вопросов.

По умолчанию багажный отсек рассчитан на 521 литр поклажи. Если же сложить второй ряд кресел, и убрать полку, то поместится уже 1630 полезных литров.

Среди ключевых фишек багажного пространства - скрытые крючки для пакетов и отдельные ниши по бокам. Под полкой нашлось место для запасного колеса.

Как едет чешский кроссовер

Герой нашего теста оснащен 150-сильным бензиновым турбомотором на 1,4 литра, который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. В целом, Karoq вдохновляет на путешествия легким оффроадом благодаря своим небольшим свесам. Но стоит помнить, что у машины довольно скромный легковой дорожный просвет - всего 160 миллиметров, и скромный ход колес. Так что зацепить что-то днищем или порогами несложно. Да и полного привода в сочетании с бензиновым двигателем не предложено. Версия 4х4 продается только с дизельным двигателем.

Главная сильная сторона кроссовера - это комфортная и одновременно сбитая подвеска. Она с легкостью отрабатывает все неровности неидеальных дорог регионального значения, при этом автомобиль на удивление устойчив на скоростных прямых, даже когда под колесами ямы, заплатки и поперечные волны рандомно чередуются друг с другом.

К усилию на руле и обратной связи с дорогой тоже не придраться, а связка двигателя и "автомата" работает очень слаженно. И в городе, и на трассе динамики достаточно - заблаговременно просчитывать даже затяжные обгоны нет необходимости. Особенно резвым автомобиль ожидаемо оказался в спортивном режиме, двигатель старается постоянно держать обороты повыше, постоянно ожидая от водителя нового разгона. Напротив, в экорежиме авто пытается побыстрее переключиться на высшую передачу, чтобы минимизировать расход топлива.

В общем, по трассе машина тратит от 6,5 до 7,2 литра на 100 км пробега. Все зависит от количества обгонов и режима вождения. По городу машине обычно хватает около 8 литров на сотню километров. Аэродинамика и клиренс - большое дело. Skoda Octavia с той же силовой установкой в руках журналиста редакции РБК-Украина Авто тратила на литр-полтора топлива меньше.

Цена вопроса

Украинским покупателям кроссовер Skoda Karoq доступен в двух комплектациях - Selection и Sportline. Также предложены две силовые установки - бензиновый моноприводный вариант, который был у нас на тесте, а также дизельная модификация с 2,0-литровым 150-сильным мотором и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Интересно, что именно авто с дизельным двигателем оснащается системой полного привода.

Самый доступный Karoq стоит 1 244 594 грн - это бензиновое авто в версии Selection. Доплата за дизель и полный привод составляет 335 000 грн. Тестовый автомобиль в Sportline оценен в 1 397 990 грн.

Преимущества и недостатки Skoda Karoq

К ключевым преимуществам чешского кроссовера можно отнести:

Комфортную подвеску

Удобный и логично скомпонованный салон

Возможность выбора силовых агрегатов

Большое количество мест для зарядки гаджетов

Удобные мелочи из серии Simply Clever

Недостатки Skoda Karoq: