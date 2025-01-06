Тест-драйв Mazda CX-5: изучаем особенности популярного японского кроссовера

За восемь лет конвейерной жизни кроссовер Mazda CX-5 второго поколения претерпел несколько модернизаций, но ни одно из обновлений существенно не меняло внешность авто. Уверен, что дизайнеры не хотят портить удачный образ машины. Мы познакомились с обновленным автомобилем и попытались понять, почему продажи СХ-5 из года в год не уменьшаются, а на ряде рынков даже растут.

Со ступенькой

На первый взгляд, во внешности обновленного СХ-5 изменений минимум. Но если присмотреться, то "пятерка" спереди получила новые фары с имитацией двух круглых секций, измененный передний бампер и воздухозаборник, причем с передней части исчезли "лишние" черные вставки, в результате чего машина стала визуально легче и чище. Новая решетка радиатора имеет более крупные ячейки.

На самом деле, в случае Mazda CX-5 точно не занесешь в недостатки тот факт, что авто почти не изменило внешность с начала производства. Ведь один из самых популярных в Украине автомобилей (да-да, СХ-5 стабильно входит в ТОП-5 бестселлеров) уже стал некой классикой наравне с немецкими кроссоверами и парой "японцев"-одноклассников.

Из ключевых изменений сзади - модернизированный обвес кузова и фонари со "ступенькой", которая визуально разделяет оптику на две части. Среди других традиционных изменений - новые варианты колесных дисков и пара тонов кузова, которые ранее не были доступны для модели.

Японские инженеры также доработали адаптивную программу светодиодной головной оптики. Отмечается, что работа адаптивной оптики стала более совершенной. На практике же мы заметили, что машина не только "вырезает" попутный и встречный транспорт, но и обходит световым потоком яркие дорожные знаки и распознает туман, автоматически переключаясь с дальнего на ближний.

Лаконично

С первых секунд в салоне авто кажется, что интерьер оформлен довольно сдержанно, если не сказать старомодно: аналоговые приборы, физические клавиши везде, традиционный селектор трансмиссии. Но присмотритесь внимательно - панель приборов на самом деле электронная, с дисплеем отличного качества. Просто японский автопроизводитель шагает в премиум, поэтому отказался от кричащих вариантов график. Все максимально лаконично, а значит и хорошо понятно даже на высокой скорости.

Физические клавиши также на самом деле не везде. 10,25-дюймовый дисплей на центральной панели только ради безопасности в движении не реагирует на сенсорные команды, и полностью полагается на управление довольно удобным джойстиком.

Кроме того, с рестайлингом возле рычага коробки передач прописалась панель для беспроводной зарядки смартфона, а в подлокотнике расположились два порта USB-C. К тому же, в машине после обновления исчез CD-плеер.

Отдельного внимания стоит тишина в салоне, по показателю звукового комфорта Mazda CX-5 одна из самых тихих в классе. Инженеры компании не скрывают, что применили сразу несколько ноу-хау, которые ранее не получали другие модели японского автопроизводителя. Так, с аэродинамическими шумами справились за счет новых вибро- и шумоизоляционных материалов, также увеличилось их количество.

Свист и гул от дороги подавили с помощью специально добавленных резиновых уплотнителей на дверях и в багажнике. В случае также были и зимние опции. Удобно, что кнопка обогрева руля расположена не где-то отдельно, у ног, а рядом с другими обогревами. Также на передней панели расположилась кнопка обогрева лобового стекла.

Сначала может показаться, что японскому кроссоверу не хватает регулировок водительского кресла: длины подушки, или вертикального положения валика поясного упора. Но почти тысяча совместных с "Маздой" километров показали, что и без этих опций сидеть за рулем вполне комфортно. У пассажиров заднего ряда - свои отдельные зоны обогрева, дефлекторы обдува и пара портов для зарядки гаджетов. Также спинка дивана второго ряда имеет двухступенчатую регулировку: пассажиры могут выбирать между углом наклона в 24 или 28 градусов.

В зависимости от положения заднего ряда кресел (сложены/разложены), багажный отсек может принять 438 или 1340 литров поклажи. И это с учетом временного запасного колеса и сабвуфера аудиосистемы Bose под полом - довольно неплохой результат.

Бензиновая "атмосфера"

Под длинным капотом героя нашего теста трудится 2,5-литровый бензиновый двигатель на четыре цилиндра мощностью 194 силы и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Вообще, мотор с высокой степенью сжатия довольно бодрый, но настоящая жизнь у него начинается после 2500-3000 об/мин.

Поэтому в ответ на минимальное добавление газа "автомат" стремится поднять обороты выше, переключаясь вниз на передачу-другую. Припустишь педаль акселератора - и коробка сразу уходит вверх ради экономии топлива. От заметных и частых переключений не устаешь, потому что они ощущаются лишь по звуку работы двигателя и движению стрелки тахометра на панели приборов. Вообще, приятно ощущать постоянный запас тяги, но максимум крутящего момента в 258 Нм доступен лишь на 4000 об/мин.

С последним обновлением японские инженеры доработали шасси: более жесткие подрамники и новые упругие элементы в подвеске позволили улучшить управляемость, заодно уменьшив шум и вибрации.

Вообще, неделя знакомства с авто показала, что подвеска авто работает на славу, стараясь сглаживать неровности любого калибра. Глубокие ямы с острыми краями могут стать серьезной проблемой для 19-дюймовых колесных дисков, но в целом даже при спортивном характере ходовую жесткой не назовешь.

В CX-5 нет принудительной блокировки межосевой муфты, или выбора режима типа "снег", "песок" и т.д. Но всегда полезно знать и чувствовать, что авто имеет систему полного привода, которая при необходимости может прийти на помощь. К тому же, клиренс в 200 мм по сегодняшним меркам класса - более чем отличный показатель. Конечно, всегда надо помнить о полностью крашеные бамперы и большие диски, но в целом для японского кроссовера покорить городской бордюр, или преодолеть "грунтовку" с колеями - вообще не проблема.

Конечно, стоит отметить, что Mazda CX-5 не любит экономить топливо. В обычном, спокойном режиме машина при движении по предновогоднему мегаполису потребляет от 8,5 до 9 литров на 100 км пробега. По трассе кроссовер укладывается в 7,5 литра на 100 км. Но если двигаться с превышением разрешенных ПДД скоростей, то аппетит может подняться до "городских" значений.

Цена вопроса

На украинском рынке Mazda CX-5 доступна в пяти комплектациях. Цены на базовый вариант начинаются с 1 283 200 гривен, топовое исполнение оценено в 1 793 500 гривен. Стоит отметить, что начальные версии оснащаются 150-сильным бензиновым "атмосферником" на 2,0 литра. Доплата за 2,5-литровый двигатель по сравнению с более слабой "двушкой" в пределах одной комплектации составляет чуть менее 50 000 гривен.

Конечно, базовые машины - моноприводные. Но интересно, что версию с приводом на обе оси можно выбрать для обоих двигателей. При этом разница в цене между передне- и полноприводным вариантом для кроссовера с 2,0-литровым мотором составляет около 100 000 гривен. Авто с 194-сильными двигателями могут быть только с полным приводом.