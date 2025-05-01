Tesla опровергла сообщение Wall Street Journal о возможной отставке Маска

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм опровергла сообщение Wall Street Journal о том, что члены совета начали искать замену генеральному директору Илону Маску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в сети X .

Газета Wall Street Journal сообщила, что около месяца назад совет директоров Tesla начал консультации с несколькими рекрутинговыми компаниями по поводу возможного преемника Маска.

Маск и Денхолм: заявление в защиту

Денхолм заявила, что этот материал - "абсолютная ложь", подчеркнув, что совет полностью уверен в способности Маска продолжать реализацию "амбициозного плана роста" компании. Сам Маск также назвал статью "намеренно ложной".

На прошлой неделе Маск заявил, что существенно сократит время, которое он уделяет администрации Трампа, чтобы сосредоточиться на управлении Tesla.

Политика, госслужба и тревога инвесторов

Руководство Маска в Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency - DOGE), где он проводит сокращения федерального аппарата, стало одним из самых спорных элементов президентства Трампа. Его отстраненность от дел Tesla вызвала дополнительное беспокойство среди инвесторов, особенно на фоне снижения продаж устаревающей линейки электромобилей.

Приверженность Маска крайне правым силам в Европе привела к акциям протеста против него и компании, а также к случаям вандализма в автосалонах и на зарядных станциях Tesla в США и Европе.

Совет просит Маска сосредоточиться на Tesla

По данным WSJ, члены совета директоров лично встретились с Маском и попросили его публично заявить о намерении проводить больше времени в Tesla.

Однако, как сообщает издание, неясно, знал ли сам Маск - который тоже входит в состав совета - о возможных планах по поиску преемника. Также неясно, повлияли ли его обещания больше времени посвящать Tesla на ход этих процессов.

Будущее Tesla и стратегия Маска

Как отмечает Reuters, Tesla находится на переломном этапе. На фоне растущей глобальной конкуренции Маск отошел от прежнего обещания создать новую бюджетную платформу для электромобилей. Вместо этого он делает акцент на беспилотные такси и гуманоидные роботы, позиционируя Tesla как компанию в сфере искусственного интеллекта и робототехники, а не просто автопроизводителя.

Большая часть рыночной стоимости компании базируется именно на этом видении. Некоторые инвесторы считают, что поддержка Трампа поможет реализовать его. На прошлой неделе федеральные регуляторы упростили правила испытания автономного транспорта, что вызвало рост акций Tesla.

Попытки совета успокоить инвесторов

По данным WSJ, некоторые члены совета директоров Tesla, включая сооснователя Джей Би Страубела, начали встречи с крупными инвесторами, чтобы убедить их в стабильности управления компанией.

Активисты-инвесторы давно обвиняют совет директоров Tesla в отсутствии независимости и неспособности контролировать действия Маска.