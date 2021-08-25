Tesla Model X з автографом Ілона Маска продадуть за кілька тисяч доларів

Будь-який бажаючий може взяти участь в совеместном аукціоні торгового дому Autographia і творців токена HOD. В один лот входить фізично реальна іграшка Tesla Model X з автографом творця цифрового гіганта, а також три NFT-сертифікати - на цифрову копію машини, а також на відео з доказом факту підпису і на 500 колекційних NFT на честь відкриття маркетплейса HODL Diamond.

За кілька днів до закінчення інтернет-торгів за машинку з автографом пропонують 0,4 ефіру, валюти, яка є базовим платіжним засобом блокчейн-мережі Ethereum. Це трохи менше, ніж 1400 доларів. Справжність підпису Ілона Маска і ексклюзивність NFT-сертифікатів підтверджує засвідчення однієї з головних міжнародних систем перевірки автентичності лотів — Beckett.

Такими незвичайними і ультрасучасними методами Ілон Маск намагається з кожним днем залучати до свого автомобільного бренду все більше і більше молодіжної просунутої аудиторії, постійно підтримуючи компанії Tesla репутацію найбільш технологічно перспективного і схильного до інновацій бренду.