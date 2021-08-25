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Tesla Model X з автографом Ілона Маска продадуть за кілька тисяч доларів

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Середа 25 серпня 2021 13:47
Tesla Model X з автографом Ілона Маска продадуть за кілька тисяч доларів Фото: Tesla Model X (thehodltesla.com)
Автор: Константин Широкун

Іграшку кросовера Tesla Model X, а також її цифрову копію продадуть з унікального аукціону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт маркетплейса HODL Diamond.

Будь-який бажаючий може взяти участь в совеместном аукціоні торгового дому Autographia і творців токена HOD. В один лот входить фізично реальна іграшка Tesla Model X з автографом творця цифрового гіганта, а також три NFT-сертифікати - на цифрову копію машини, а також на відео з доказом факту підпису і на 500 колекційних NFT на честь відкриття маркетплейса HODL Diamond.

За кілька днів до закінчення інтернет-торгів за машинку з автографом пропонують 0,4 ефіру, валюти, яка є базовим платіжним засобом блокчейн-мережі Ethereum. Це трохи менше, ніж 1400 доларів. Справжність підпису Ілона Маска і ексклюзивність NFT-сертифікатів підтверджує засвідчення однієї з головних міжнародних систем перевірки автентичності лотів — Beckett.

Такими незвичайними і ультрасучасними методами Ілон Маск намагається з кожним днем залучати до свого автомобільного бренду все більше і більше молодіжної просунутої аудиторії, постійно підтримуючи компанії Tesla репутацію найбільш технологічно перспективного і схильного до інновацій бренду.

Раніше ми повідомляли, що Mercedes-Benz представив крос-Універсал C-Class All-Terrain. Публічний дебют новинки відбудеться у вересні на автосалоні в Мюнхені.

Нагадаємо, Hyundai запустив продажі футуристичного мінівена Staria в Німеччині. Спочатку машина буде доступна європейським покупцям тільки у флагманському виконанні Signature за 56 150 євро.

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