Новий Mercedes C-Class став позашляховиком

Компанія Mercedes-Benz представила крос-універсал C-Class All-Terrain, адаптований до важкого бездоріжжя. Публічний дебют новинки відбудеться у вересні на автосалоні в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Mercedes-Benz .

Зовні нова версія відрізняється від стандартної моделі захисним пластиковим обвісом по колу, а вже "в базі" є світлодіодна оптика Digital Light з позашляхової підсвічуванням.

Дорожній просвіт крос-універсалу виріс на 40 міліметрів, перероблена підвіска стала жорсткішою, а в списку їздових режимів Dynamic Select з'явилися два нових — Offroad і Offroad+ з контролем швидкості на спуску з гори.

Салон за замовчуванням отримав дизайн-пакет Avantgarde з обробкою з чорного глянцевого пластику і полірованого алюмінію, а крісла тепер забезпечують поліпшену бічну підтримку.

Обсяг багажного відділення в порівнянні зі стандартним універсалом не змінився (від 490 до 1510 л), але вже в базі автомобіль оснащується фаркопом, що дозволяє буксирувати вантажі масою до 1800 кг.

Mercedes-Benz C-Class All-Terrain пропонується в двох модифікаціях - бензиновій C 200 (1,5 л ,204 к.с., 300 Нм) і дизельній C 220 d (2,0 л, 200 к. с., 440 Нм), обидві з 48-вольтовим стартер-генератором (20 К. С., 200 Нм). Транмісія: 9-діапазонний гідромеханічний "автомат" і система повного приводу 4MATIC, що розподіляє момент в пропорції 45:55 на користь задньої осі.

Публічна прем'єра крос-універсалу відбудеться на початку вересня в рамках Міжнародного автосалону IAA, який тепер буде проходити в Мюнхені.

Продажі стартують ще до кінця року, основні конкуренти штутгартської новинки на ринку — Audi A4 Allroad і Volvo V60 Cross Country.