ТЕС продовжують збільшувати запаси вугілля, - Міненерго

Запаси вугілля на теплових електростанціях за минулу добу збільшилися на 3,7 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

На станції за 16 серпня надійшло 60,4 тис. тонн вугілля, а використано 56,7 тис. тонн.

За минулу добу зросли запаси як вугілля газової марки (на 3,1 тис.тонн) так і антрацитових марок (на 600 тонн).

Станом на ранок 17 серпня на складах ТЕС знаходиться 767 тис. тонн вугілля. Відставання від затвердженого міністерством графіка скоротилося на 0,3 п. п.

Найбільше вугілля за минулу добу, за даними Міненерго, надійшло на Бурштинську, Курахівську і Запорізьку ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").