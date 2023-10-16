ТЭС ДТЭК отпустили 11 млрд кВт/ч электроэнергии для поддержки украинской энергосистемы

За 9 месяцев 2023 года для поддержания надежности украинской энергосистемы ТЭС "ДТЭК Энерго" отпустили более 11 млрд кВт/ч электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, вопреки войне и последствиям вражеских обстрелов, энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать устойчивость украинской энергосистемы своими балансирующими мощностями.

Для этого в январе-сентябре этого года теплоэлектростанции компании отпустили в энергосистему более 11 млрд кВт/ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению около 3,7 млн семей в течение года.

"Энергетики продолжают делать свою работу, каждый на своем месте. Усиленно работают на несколько фронтов. Первый - восстановление оборудования ТЭС после обстрелов. Второй - плановые ремонты энергоблоков, чтобы подготовить к повышенной нагрузке зимой как можно большее количество генерирующих мощностей. Третий - несмотря на первые два фактора продолжать поддерживать устойчивость тепловой генерации и украинской энергосистемы в пики потребления", - отметил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

В компании также напомнили, что в январе-сентябре этого года энергетики отремонтировали 16 энергоблоков ТЭС ДТЭК. Для стабильной работы в зимнее время планируется реализовать 19 ремонтов энергоблоков до старта отопительного сезона. Выполнено 84% запланированного.

В рамках ремонтной кампании до конца года "ДТЭК Энерго" планирует отремонтировать 27 энергоблоков.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что готовясь к отопительному сезону этого года ДТЭК инвестировал рекордные 20 млрд грн в ремонт и восстановление оборудования ТЭС, электрических сетей, добычу угля и природного газа.