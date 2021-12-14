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ТЕС Ахметова збільшили запаси вугілля на 35%, на держТЕС впали на 15%

Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву компанії.

6 із 8 ТЕС ДТЕК за цей період збільшили свій запас вугілля.

Він скоротився лише на Криворізькій та Луганській ТЕС. Постачання на Луганську ТЕС заблоковано Росією з 1 листопада. На станцію немає технічної можливості підвозити вугілля, оскільки під'їзний шлях до ТЕС лежить лише через окуповану територію Луганської області чи територію РФ.

На державних ТЕС "Центренерго" запаси вугілля впали: на 68% на Вуглегірській ТЕС та на 7% на Зміївській. На Трипільській ТЕС під Києвом запаси вугілля зросли на 4%.

Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" збільшила запас вугілля на 6 тис. тонн - з 29,9 до 32 тис. тонн.

Як повідомлялося, з кінця листопада в Україну прибуло три судна з імпортним вугіллям із США: 60,5 тис. тонн, 75 тис. тонн та 66 тис. тонн.

ДТЕК очікує прибуття в українські порти у грудні 2021 року - на початку січня 2022 року ще 3 судна з американським вугіллям.

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ТЕС