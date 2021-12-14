ТЕС Ахметова збільшили запаси вугілля на 35%, на держТЕС впали на 15%

6 із 8 ТЕС ДТЕК за цей період збільшили свій запас вугілля.

Він скоротився лише на Криворізькій та Луганській ТЕС. Постачання на Луганську ТЕС заблоковано Росією з 1 листопада. На станцію немає технічної можливості підвозити вугілля, оскільки під'їзний шлях до ТЕС лежить лише через окуповану територію Луганської області чи територію РФ.

На державних ТЕС "Центренерго" запаси вугілля впали: на 68% на Вуглегірській ТЕС та на 7% на Зміївській. На Трипільській ТЕС під Києвом запаси вугілля зросли на 4%.

Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" збільшила запас вугілля на 6 тис. тонн - з 29,9 до 32 тис. тонн.