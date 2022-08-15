Росія у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам, ніж військовим

Подоляк задається питанням, війну якого типу веде Росія.

Радник голови ОП наводить статистику - з початку повномасштабного вторгнення Росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах, і всього 300 - по військових. У 73 рази менше.

""Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", - написав він.