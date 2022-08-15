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Росія у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам, ніж військовим

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація вразила 22 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури і близько 300 - військових з початку повномасштабної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк задається питанням, війну якого типу веде Росія.

Радник голови ОП наводить статистику - з початку повномасштабного вторгнення Росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах, і всього 300 - по військових. У 73 рази менше.

""Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки одна людина загинула, дев'ятеро - постраждали.

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Ірина Подоляк