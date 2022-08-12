Терор та викрадення: мер Енергодара розповів про поведінку окупантів у місті

"Вони (російські військові, - ред.) викрадають людей із проукраїнською позицією, тих, хто був учасником АТО. Забирають майно, мобільні пристрої, автівки, грабують будинки, катують людей - на жаль, нічого з тих пір не змінилося", - заявив Орлов.

За словами мера Енергодару, російські військові також утримують деяких працівників станції у полоні протягом декількох місяців. Аналогічні випадки відбувались й щодо працівників виконавчого комітету.

Орлов пригадав як 19 березня окупанти викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

"Досі невідомо, як він і який його стан здоров'я", - додав Орлов.