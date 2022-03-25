Тероборона Славутича відбила першу спробу російського наступу на місто, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

А вже 25 березня міська влада Славутича розмістила на своєму сайті повідомлення із закликом до мешканців не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Зазначається що 24 березня окупанти наблизились до Славутича й обстріляли блокпост на в'їзді у місто.

"Героїчно тримається Маріуполь, героїчно тримається Чернігів. Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, міста ядерників, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримає оборону міста", - сказав радник офісу президента Олексій Арестович.

Раніше ми повідомляли, що у Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 30-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!