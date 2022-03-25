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Тероборона Славутича відбила першу спробу російського наступу на місто, - Арестович

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П'ятниця 25 березня 2022 17:03
Тероборона Славутича відбила першу спробу російського наступу на місто, - Арестович Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Славутич Київської області територіальна оборона відбила першу спробу наступу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Героїчно тримається Маріуполь, героїчно тримається Чернігів. Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, міста ядерників, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримає оборону міста", - сказав радник офісу президента Олексій Арестович.

Зазначається що 24 березня окупанти наблизились до Славутича й обстріляли блокпост на в'їзді у місто.

А вже 25 березня міська влада Славутича розмістила на своєму сайті повідомлення із закликом до мешканців не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Раніше ми повідомляли, що у Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів.

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