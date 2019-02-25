Територію Венесуели покинули чотири колумбійських консула

Дипломати перейшли кордон пішки через найближчі пропускні пункти

Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы и вернулись в Колумбию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El National.

Как сообщается, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия. Дипломаты перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты.

Таким образом, министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо распорядился о возвращении дипломатов в страну, несмотря на то, что объявивший себя временным президентом спикер парламента Хуан Гуаидо рекомендовал консулам оставаться в стране.

"Чтобы сохранить жизнь и неприкосновенность колумбийских дипломатов, они вернутся в Колумбию как можно скорее ", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс собирается объявить о "конкретных шагах" и "четких действиях" по решению кризиса в Венесуэле, когда он встретится в понедельник с региональными лидерами в Боготе (Колумбия).