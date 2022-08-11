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На територію Білорусі прибули іноземні військові: Генштаб попереджає про провокації

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Мачулищи, Четвер 11 серпня 2022 15:23
На територію Білорусі прибули іноземні військові: Генштаб попереджає про провокації Фото: Росія стягує на територію Білорусі іноземних військових (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

На територію Білорусі прибули військові підрозділи з декількох країн. Українські військові не виключають проведення провокацій на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За його словами, Росія стягує на територію Білорусі військових з країн Азії та Африки.

"Так, 3 серпня на аеродром Мачулищі Мінська область прибули перші іноземні команди від РФ, В'єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі", - зазначив Громов.

Він пояснив, що Росія та Білорусь таким чином хочуть продемонструвати нібито військове співробітництво. Крім того, РФ запланувала провести на полігонах Білорусі з 13 по 21 серпня армійські ігри з учасниками з 37 країн.

Громов попередив, що агресор може проводити напередодні Дня незалежності України провокації та диверсії для дискредитації.

"За деякими оцінками фахівців, не виключено проведення диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, звинувачення у всіх можливих і неможливих гріхах, створення чергового підґрунтя для втягнення білоруського народу у криваві плани Путіна", - пояснив Громов.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня на білоруському військовому аеродромі "Зябровка", де знаходяться російські військові, прогриміли кілька вибухів, а також були помічені спалахи.

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