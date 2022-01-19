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Територія "Акваріуму" на Оболоні не забудовуватиметься, - радник Кличка

Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що територія фітнес-центру "Акваріум" на Оболоні не забудовуватиметься. За його словами, це стосується всіх скандальних будівництв в Оболонському район.

Про це йдеться в повідомленні адвоката, радника Віталія Кличка з правових питань Олексія Шевчука.

"Мер пообіцяв, що забудови "Акваріуму", ТЦ "Полярного" та інших болючих точок не буде", - повідомив Олексій Шевчук.

Як повідомлялося, в розвиток інфраструктури київської Оболоні пропонують вкласти близько 60 млн гривень.

Інвестиції спрямують у реконструкцію гімназії та дитячого садка, будівництво дошкільного закладу, благоустрій озера Біле, облаштування набережної та створення скверів. Такі інвестиційні зобов'язання перед районом девелопер бере на себе на додаток до свого комерційного проекту.

Компанія-забудовник планує звести на місці спорткомплексу "Акваріум" багатофункціональний комплекс, який включатиме кілька багатоповерхівок, спортивно-оздоровчий комплекс з басейнами і СПА.

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Віталий КличкоКиїв